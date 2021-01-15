До «третьої хвилі» санкцій ЄС проти Білорусі приєдналися ще п’ять країн

До рішення Ради ЄС від 17 грудня 2020 року щодо запровадження обмежувальних заходів проти посадових осіб та установ у зв'язку із ситуацією в Білорусі приєдналися Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Норвегія.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація виходить із Декларації високого представника ЄС з приводу приєднання третіх країн до згаданого рішення Євросоюзу, що оприлюднена у п'ятницю на сайті Європейської Ради.

«17 грудня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення CFSP (Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС – ред.) 2020/2130 на виконання Рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP. Цим рішенням 29 осіб та 7 установ додані до переліку осіб та установ, на яких поширюються обмежувальні заходи, що викладені у додатку до Рішення 2012/642/CFSP. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейського економічного простору, приєдналися до цього рішення ради ЄС», - йдеться у документі.

Декларація нагадує, що згадані треті країни забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Ради ЄС. Євросоюз взяв до уваги ці зобов’язання та привітав їх.

Повний перелік білоруських посадових осіб та установ, які потрапили під санкції ЄС у зв’язку із причетністю до придушення мирних протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі у серпні 2020 року, оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

До санкційного переліку входять ключові фігури політичного керівництва та уряду Білорусі, керівники МВС та внутрішніх військ, керівники парламенту, генеральної прокуратури, декілька суддів, голова білоруської телерадіокомпанії, та декілька помітних економічних акторів.

Обмежувальні заходи включають заборону на подорожі та заморожування активів. Заборона на подорожі стосується на тих, хто включений до санкційного списку, і забороняє їм в’їзд або транзит через територію ЄС, з одночасним заморожуванням активів або економічних ресурсів цих осіб. На додаток, громадянам ЄС і європейським компаніям заборонено надавати будь-які фонди у розпорядження осіб, що включені до санкційного списку.

Після початку насильницьких дій з боку білоруської влади проти учасників мирних протестів, Євросоюз застосував перший пакет санкцій проти 40 осіб 1 жовтня 2020 року. Другий пакет санкцій, який включав Олександра Лукашенка та 14 офіційних осіб, був застосований 6 листопада 2020 року.