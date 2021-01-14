У Білорусі вже 179 політв'язнів - правозахисники
Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті «Весна».
«Ми, представники білоруських правозахисних організацій, заявляємо про визнання Юлії Слуцької, Алли Шарко, Сергія Ольшевського, Петра Слуцького, Ксенії Луцкіної політичними в'язнями», - йдеться в заяві.
Правозахисники також вимагають їх негайного звільнення.
Зазначається, що 22 грудня 2020 року в Білорусі були затримані засновник культурно-просвітницького закладу "Журналістська майстерня Пресклуб" Юлія Слуцька і співробітники Пресклубу програмний директор Алла Шарко, директор Сергій Ольшевський, оператор Петро Слуцький, а також Ксенія Луцкіна - ексспівробітниця "Білтелерадіокомпанії", пов'язана з медіапроєктом, до якого мала відношення Академія «пресклубу».
31 грудня затриманим висунули звинувачення в скоєнні злочину за частиною 2 статті 243 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі).
За даними «Весни», станом на 14 січня в Білорусі визнано політичними в'язнями 179 осіб.
Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.
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