У Білорусі затримали ще одного журналіста

Білоруські правоохоронці затримали журналіста Андрія Александрова у зв'язку з встановленням «причетності до дій, що грубо порушують громадський порядок».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруський партизан.

«Зазначений громадянин затриманий у зв'язку з встановленням причетності до дій, що грубо порушують громадський порядок, який стався на території міста Мінська. На даний момент його статус - підозрюваний», - заявила офіційний представник управління Слідчого комітету по Мінську Катерина Гарлинська.

Адвокат Александрова 13 січня не змогла відвідати його в ізоляторі тимчасового утримання в Мінську.

«У СІЗО мене не пустили, пославшись на призупинення відвідувань адвокатом у зв'язку з ковідом», - повідомила його захисниця Ольга Карпушонок.

Як повідомляє Білоруська асоціація журналістів, Андрій Александров у 2009-2012 роках був заступником голови БАЖ. Він також був співробітником міжнародних організацій Index on Censorship and Article 19. У 2015-2018 роках працював заступником директора інформаційного агентства БелаПАН. Александров також є видавцем інтернет-проєкту "Білоруський журнал".

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

Фото: Ольга Хвоїн