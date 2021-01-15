Ліван вводить цілодобову комендантську годину

Уряд Лівану запровадив на десять днів цілодобову комендантську годину через зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

Громадянам країни у цей час забороняється залишати домівки навіть для того, щоб придбати продукти або зайнятися спортом. Виходити з дому можна лише медпрацівникам та журналістам.

Обмеження діятимуть до ранку 25 січня.

Нині у країні високими темпами поширюється коронавірус, щодня фіксується понад 5 тисяч нових випадків зараження. Крім того, вибух у порту Бейрута, який зруйнував дві лікарні у місті, та політико-економічна криза негативно позначилися на системі охорони здоровʼя.

«Вся система охорони здоровʼя перебуває на межі краху… Усі лікарні в Лівані відчувають брак медичних засобів і ліків. На жаль, через різке збільшення кількості випадків захворювання ця ситуація нині погіршилася», — сказав доктор Фірас Абіад, хірург і генеральний директор університетської лікарні Бейрута.

Спалах заражень пов’язують з напливом туристів, які приїхали в країну на свята після ослаблення карантину. За даними ЗМІ, близько 80 тисяч осіб відвідали Ліван у грудні, щоб відсвяткувати Різдво і Новий рік.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 93 664 113 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 005 448 летальних, одужали 66 955 467 осіб.

Фото: SANA