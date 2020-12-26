У Лівані теж виявили «британський» штам COVID-19

Влада Лівану оголосила 25 грудня, що новий штам коронавірусу COVID-19 був виявлений у пасажира, який прибув авіарейсом, що прилетів з Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.

"Випадок зараження новим штамом коронавірусу був виявлений на борту літака авіакомпанії Близькосхідні авіалінії (MEA), що прибув з Великої Британії", - заявив міністр охорони здоров'я Лівана Хамад Хасан.

Хасан підтвердив, що міністерство слідкує за цим випадком та за тими, хто контактував з інфікованим. Міністр також закликав прибулих з Великої Британії, зокрема тих, хто їхав одним рейсом з цим пасажиром, бути обережними та дотримуватися превентивних заходів.

Як повідомлялось, у Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу в осіб, які прибули з Великої Британії. Також новий штам напередодні зафіксували у Франції.

14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного генома виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантин у Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання поширення нового штаму коронавірусу.

Новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії, Сінгапурі.