Уряд Нідерландів іде у відставку через скандал – ЗМІ

Уряд Нідерландів іде у відставку після скандалу навколо фінансової допомоги родинам на догляд за дітьми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTL Nieuws.

За даними ЗМІ, прем’єр-міністр Марк Рютте пізніше подасть королю заяву про відставку уряду.

Зазначається, що урядовці вирішили залишити свої посади після скандалу щодо виплати фінансової допомоги родинам на догляд за дітьми. Декілька років тому нідерландська податкова невиправдано звинуватила тисячі родин у шахрайстві. В результаті багато з них опинилися у скрутному фінансовому становищі.

Згоом був опублікований урядовий звіт, в якому були спростовані всі звинувачення, а уряд пообіцяв виплатити компенсацію.

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Напередодні у відставку подав лідер однієї із коаліційних партій Лодевейк Асшхер, який під час цього скандалу був міністром соціальної політики.

На початку тижня опозиція заявила, що внесе до парламенту постанову про вотум недовіри уряду.

Марк Рютте працював на посаді прем'єр-міністра Нідерландів з 14 жовтня 2010 року.

За два місяці, у середині березня, в країні заплановані парламентські вибори.