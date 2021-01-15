У США оприлюднять сотні документів про розслідування зв'язків штабу Трампа і Росії – ЗМІ

У США у п'ятницю буде розсекречено низку документів, пов'язаних з походженням розслідування справи про ймовірну змову між членами адміністрації Трампа і Росією, змову, яку ще називають Russiagate.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело у Сенаті США.

За даними видання, розсекречені документи включатимуть свідчення, розшифровки стенограм та інтерв'ю. Очікується, що туди увійдуть сотні документів.

У жовтні минулого року тодішній генеральний прокурор Вільям Барр призначив прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема спеціальним радником для оцінки обґрунтованості розслідування передбачуваного російського втручання у вибори США у 2016 році.

Розслідування зосереджено на поведінці агентів ФБР, які розслідували зв'язки Трампа з Росією.

Дарем уперше почав розслідування невдовзі після того, як спеціальний радник Роберт Мюллер завершив своє розслідування того, чи вступала кампанія Трампа в змову з Росією з метою вплинути на президентські вибори 2016 року.

Трамп та його союзники давно називають розслідування щодо Росії «містифікацією», покликаною підірвати його президентство.

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Як повідомлялося, торік комітет Сенату з питань розвідки опублікував звіт з п'яти частин, в якому детально описується втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

В останньому томі, опублікованому в серпні минулого року, комітет заявив, що деякі контакти кампанії Трампа з російськими агентами перед президентськими виборами 2016 року є "серйозною загрозою контррозвідці", але "не знайшли доказів" того, що Трамп або учасники його кампанії вступили в змову з Росією.

Комітет також виявив, що ФБР "невиправдано повірило" звинуваченням, що містяться в сумнозвісному досьє Стіла - неперевіреному звіті, складеному колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом, в якому детально описані відносини Трампа з Росією.