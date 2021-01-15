В Ізраїлі розслідують можливу контрабанду COVID-вакцини до України

Ізраїльська поліція проводить розслідування щодо можливого незаконного постачання вакцини від коронавірусу до України.

Про це сказав голова департаменту міжнародних відносин міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашер Єшайху Салмон на пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Поліція проводить розслідування цієї історії, й наскільки мені відомо, наразі не встановлено, чи дійсно був випадок контрабанди вакцини з Ізраїлю до України. Переконаний, що розслідування буде проведене відповідним чином, і якщо такий випадок дійсно мав місце, винні будуть притягнуті до відповідальності. У нашому розумінні це дуже серйозний злочин», - сказав представник ізраїльського МОЗ.

Він висловив упевненість, що про результати розслідування стане відомо "найближчим часом".

Відповідаючи на запитання про те, чи вакцинація в країні проводиться на комерційній основі, Салмон наголосив, що в Ізраїлі щеплення роблять виключно за державний кошт.

«Ми вважаємо, що це не є етичним (робити щеплення платно - ред.). Продаж вакцини є нелегітимним, вакцинація проводиться урядом, люди отримують щеплення безкоштовно», - сказав він.

За словами представника МОЗ, наразі в Ізраїлі щеплення зробили 2 млн людей (населення країни становить близько 9 млн), другу дозу вакцини отримали більше 100 тисяч громадян. Планується, що до кінця березня-середини квітня рівень вакцинації населення Ізраїлю досягне 70%.

Салмон наголосив, що кінцевою метою програми поетапної вакцинації є 100%-ве охоплення щепленням. Це стосується не лише громадян Ізраїлю, а й іноземців, які перебувають на території країни. За його словами, також є спроби громадян інших країн прибути в Ізраїль та зробити щеплення від коронавірусу.

Ашер Єшайху Салмон розповів, що для оптимізації використання вакцини в країні діє облік доз, використаних протягом дня.

Як повідомляв Укрінформ, раніше деякі ЗМІ з посиланням на бізнесмена Михайла Бродського інформували про те, що в Україну з Ізраїлю нібито таємно завезли партію вакцини від коронавірусу виробництва фармацевтичної компанії Pfizer виключно для щеплення народних депутатів та високопоставлених чиновників. Стверджувалося, що посадовці нібито платять по 2,5 тисячі євро за дві дози вакцини.

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та правоохоронцям перевірити цю інформацію.