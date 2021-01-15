Зробити щеплення проти COVID-19 готові понад 60% поляків

У порівнянні з кінцем грудня кількість жителів Польщі, які мають намір вакцинуватися проти коронавірусу, зросла на 14%.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному 8-9 січня центром досліджень IBRiS для видання Rzeczpospolita, передає кореспондент Укрінформу.

У ході дослідження 37,2% респондентів заявили, що обов’язково вакцинуються, а 23,7% зазначили, що скоріш за все це зроблять. Тобто готові зробити щеплення 60,9% учасників опитування.

Водночас скептично ставляться до вакцинації 28,1% поляків: 16,3% підкреслили, що не будуть цього робити, а 11,8% повідомили, що, ймовірно, відмовляться від такої можливості.

Не визначилися щодо COVID-вакцинації 11% опитаних.

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Як зазначається, у порівнянні з кінцем грудня охочих вакцинуватися у Польщі побільшало на 14%. В IBRiS зауважили, що цьому сприяла інформація про мінімальну кількість побічних ефектів від щеплення. Важливу роль зіграла також участь у процесі відомих осіб та реклама у ЗМІ й соцмережах, яка заохочує до щеплення.

Як повідомлялося, у Польщі вже вакцинувалися проти COVID-19 майже 370 тис. медичних працівників. Побічні ефекти зафіксовано лише у 50 випадках. З 25 січня у країні розпочнеться щеплення осіб пенсійного віку.

Фото: PAP