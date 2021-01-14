Кортеж короля Бельгії закидали камінням під час протестів у Брюсселі

Демонстранти закидали камінням автомобіль короля Бельгії Філіпа I під час протестів через смерть 23-річного темношкірого чоловіка, якого затримали та доставили в поліцейський відділок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

King Phillipe of Belgium's car attacked in Brussels pic.twitter.com/FqUmEkOAYJ — SteveSpCorner (@SteveRightNLeft) January 13, 2021

Зазначається, що демонстранти кидали каміння в автомобіль короля, коли він проїжджав повз них. За даними королівського палацу, король знаходився всередині машини, однак не постраждав.

Близько 300 протестувальників зібралися в центрі Брюсселя у середу через смерть 23-річного Ібрагіма Б. після затримання поліцією.

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Акція загалом була мирною, однак деякі демонстранти вступили у сутички з поліцією, кидали у них різні предмети та влаштовували пожежі на вулицях.

Правоохоронці затримали щонайменше 112 осіб, зокрема 30 неповнолітніх. В результаті інциденту постраждали шість осіб. Також були пошкоджені автомобілі поліції.

Ввечері 9 січня поліція затримала 23-річного Ібрагіма Б. через підозру у порушенні обмежувальних заходів щодо коронавірусу. За даними прокуратури Брюсселя, чоловіка відвезли у відділок для допиту та перевірки документів.

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Там він знепритомнів і через деякий час помер. Наразі триває розслідування ненавмисного вбивства.

Фото: Stephanie Lecocq / EPA / Scanpix / LETA