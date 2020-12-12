Стрімінгова платформа Twitch заборонить «смайли ненависті»
к передає Укрінформ, про це повідомляє Polygon.
«Ненависницькі дії та домагання завжди були заборонені, але ми додали більше деталей, що пояснюють, яка поведінка підпадає під ці категорії», — зазначають у компанії.
Наприклад, порушенням правил поведінки користувачів тепер вважатимуть «підбурювання до DDoS-атак на профілі у соціальних мережах іншої особи» або демонстрація прапора Конфедерації, який вважається символом рабства.
Twitch заявив, що буде жорстко регулювати акаунти людей, які застосовують певні комбінації смайлів.
Представник Twitch заявив, що сервіс не блокуватиме користувачів за використання одного смайлика; однак в оновлених правилах наводяться конкретні образливі їх комбінації, за які акаунти блокуватимуть.
Нові правила набудуть чинності 22 січня 2021 року.