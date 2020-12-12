Стрімінгова платформа Twitch заборонить «смайли ненависті»

Стрімінговий сервіс Twitch оновлює правила поведінки користувачів з метою боротьби з проявами расизму та сексуальними домаганнями.

к передає Укрінформ, про це повідомляє Polygon.

«Ненависницькі дії та домагання завжди були заборонені, але ми додали більше деталей, що пояснюють, яка поведінка підпадає під ці категорії», — зазначають у компанії.

Наприклад, порушенням правил поведінки користувачів тепер вважатимуть «підбурювання до DDoS-атак на профілі у соціальних мережах іншої особи» або демонстрація прапора Конфедерації, який вважається символом рабства.

Twitch заявив, що буде жорстко регулювати акаунти людей, які застосовують певні комбінації смайлів.

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Представник Twitch заявив, що сервіс не блокуватиме користувачів за використання одного смайлика; однак в оновлених правилах наводяться конкретні образливі їх комбінації, за які акаунти блокуватимуть.

Нові правила набудуть чинності 22 січня 2021 року.