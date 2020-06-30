Twitch заблокувала канал Трампа через мову ненависті

Популярна платформа зі стрімінгу Twitch тимчасово заблокувала канал кампанії президента США Дональда Трампа через образливий зміст в одному з її відеоматеріалів.

Про це CNN заявила речник платформи Брієль Віллабланка.

"Відповідно до нашої політики, канал президента Трампа був тимчасово заблокований на Twitch через коментарі, висловлені на стрімі, а образливий зміст видалений", - повідомила вона.

Речник додала, що до образливого контенту також було включено відео кампанії Трампа від 2016 року, коли він на політичному зібранні назвав мексиканців "ґвалтівниками й злочинцями".

Зазначається, що нещодавно платформа оголосила про посилення боротьби з поширенням мови ненависті.

У кампанії Трампа ще не прокоментували рішення Twitch.

Раніше соціальна мережа Twitter, яка не може блокувати дописи президента США Дональда Трампа, позначила один із його останніх дописів з реакцією на протести як такий, що погрожує певним групам людей.

Фото: The White House