Twitch заблокувала канал Трампа через мову ненависті
Про це CNN заявила речник платформи Брієль Віллабланка.
"Відповідно до нашої політики, канал президента Трампа був тимчасово заблокований на Twitch через коментарі, висловлені на стрімі, а образливий зміст видалений", - повідомила вона.
Речник додала, що до образливого контенту також було включено відео кампанії Трампа від 2016 року, коли він на політичному зібранні назвав мексиканців "ґвалтівниками й злочинцями".
Зазначається, що нещодавно платформа оголосила про посилення боротьби з поширенням мови ненависті.
У кампанії Трампа ще не прокоментували рішення Twitch.
Раніше соціальна мережа Twitter, яка не може блокувати дописи президента США Дональда Трампа, позначила один із його останніх дописів з реакцією на протести як такий, що погрожує певним групам людей.
Фото: The White House