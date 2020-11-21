Убивство чорношкірого чоловіка у Бразилії викликало хвилю протестів

Жорстоке вбивство чорношкірого чоловіка двома білими охоронцями біля супермаркету викликало хвилю протестів по всій Бразилії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Убивство сталося в четвер, напередодні Дня чорного свідомості. Охоронці в магазині Carrefour в Порту-Алегрі неодноразово били по обличчю 40-річного Жоао Альберта Сільвейра Фрейтаса. Вони були заарештовані.

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Відеозапис побиття потрапив у соціальні мережі та ЗМІ, спровокувавши протести проти расизму. У п'ятницю вранці учасники протесту зібралися біля Carrefour у Порту-Алегрі в столиці Бразилії, скандуючи «Соромно бути білим» і «Будь ласка, припиніть убивати нас». Протести пройшли і в інших містах.