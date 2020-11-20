Кількість жертв вуличних заворушень в Уганді зросла до 16

Унаслідок протестів в столиці Уганди, викликаних арештом опозиційного кандидата в президенти, загинуло вже 16 людей, десятки отримали поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на керівника медичного центру поліції Уганди Мозеса Біріхангу пише Сіньхуа.

“16 людей померло унаслідок отриманих вогнепальних поранень, задухи сльозоточивим газом та інших інцидентів”, - сказав Біріханга.

Всього ж до столичної лікарні надійшло 46 поранених із травмами різної тяжкості.

Очікується, що число загиблих та поранених зросте, оскільки масові заворушення тривають.

Нагадаємо: опозиціонера Роберта Куагулануй було арештовано в середу нібито за порушення пов’язаного із COVID-19 карантину під час виборчої кампанії. З того часу у деяких регіонах Уганди вирують протести.

Вибори президента Уганди заплановані на наступний рік. Виборча комісія країни вже затвердила 11 кандидатів, в тому числі чинного президента.

Фото: AFP