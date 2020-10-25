Instagram звинуватили у расизмі через видалення світлин чорношкірої моделі

Instagram звинуватили у расизмі через видалення світлин чорношкірої plus-size моделі.

Тепер Facebook та Instagram відкоригують свою внутрішню політику після скандалу зі звинуваченнями у расизмі.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Користувачів Instagram обурило, що соціальна мережа нібито навмисно видаляла світлини чорношкірої plus-size моделі Наомі Ніколас-Вільямс, виявляючи дискримінацію.

Фото: The Observer

У серпні Instagram звинуватили у цензурі та блокуванні дописів plus-size моделі Найомі Ніколас-Вільямс. Йшлося про те, що платформа неодноразово дискримінувала темношкірих людей, користувачів plus-size та представників інших спільнот, видаляючи їх фотографії або не просуваючи їх публікації так само, як мережа це робила для інших користувачів.

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Історія моделі обурила багатьох користувачів мережі Instagram, які почали масово публікувати світлини моделі під хештегом #IWantToSeeNyome (Я хочу бачити Наомі).

У компанії Instagram заперечили будь-яку дискримінацію, але підтвердили, що світлини могли видаляти через політику щодо оголених фото. Зокрема, на видаленій світлині Найомі прикривала голі груди руками.

Пізніше представники Instagram визнали, що фото Наомі не мали «еротичного характеру» та заявили, що переглянуть свою політику.