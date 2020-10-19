Instagram підозрюють у злочинах проти дітей

В Європейському Союзі почали розслідування проти Instagram з приводу обробки особистих даних дітей на платформі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Розслідування комісара Ірландії щодо захисту даних (DPC) ґрунтується на скаргах щодо того, що Instagram зробив контактну інформацію в корпоративних акаунтах доступною для всіх, хто має доступ до застосунку.

Соціальна мережа може зіткнутися з великим штрафом, якщо з'ясується, що платформа порушує закони про конфіденційність.

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Розслідування вивчить, чи є у Facebook правова основа для обробки персональних даних дітей і чи застосовує він адекватні заходи захисту і обмеження щодо дітей в Instagram. Як зазначає видання, європейські штаб-квартири ряду американських технологічних гігантів знаходяться в Ірландії, а DPC є провідним регулятором ЄС з 2018 року, відповідаючи за захист права людей на конфіденційність в Інтернеті.

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