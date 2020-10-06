Instagram почав маркувати підконтрольні державі ЗМІ

Соціальна мережа Інстаграм розпочала маркувати сторінки й пости ЗМІ, контрольованих державою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

В соцмережі пояснили, що вважають підконтрольними державі ті ЗМІ, які частково або повністю перебувають під редакційними контролем уряду, і, додали, що для класифікації держЗМІ були розроблені критерії.

У Фейбуці, що є власником Інстаграму, дали зрозуміти, що планують «впродовж наступних місяців» розпочати маркувати в Інстаграм й рекламу, яка поширюватиметься підконтрольними державі ЗМІ.

Зазначається, що маркування державних ЗМІ в Інстаграмі розпочалося не випадково, за декілька тижнів до президентських виборів у США. Видання припускає, що соцмережа намагається таким чином посилити боротьбу з поширенням дезінформації на власній платформі.

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Як повідомляв Укрінформ, у червні соціальна мережа Фейсбук оголосила, що почне маркувати сторінки, пости та рекламу ЗМІ, контрольованих державою.