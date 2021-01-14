Німецькі «Зелені» розкритикували створення фонду для добудови Nord Stream 2

Німецька партія «Зелені» розкритикувала рішення влади федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія створити фонд сприяння добудові газопроводу Nord Stream 2.

Позицію політсили висловила її лідер Анналена Бербок у коментарі виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Укрінформ.

«Той факт, що фонд під виглядом охорони клімату фінансується на російські гроші й використовується виключно для добудови трубопроводу, просто обурює. З погляду не тільки кліматичної, а й передусім геостратегічної політики», - заявила Бербок.

За її словами, створення такого фонду підтверджує, що цей газогін - аж ніяк не суто бізнесовий проєкт.

Бербок також підкреслила, що Кремлю Nord Stream 2 потрібен, аби залишити без транзиту газу Україну та Польщу.

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Напередодні в Берліні перед штаб-квартирою Соціал-демократичної партії Німеччини, членом якої є прем’єр-міністр Мекленбурга - Передньої Померанії та активна захисниця проєкту Мануела Шлезвіг, відбулась акція протесту руху Fridays for Future і «Німецької екологічної допомоги».

Як повідомлялося, парламент землі ФРН Мекленбург - Передня Померанія, де Nord Stream 2 виходить на суходіл, схвалив створення «Фонду охорони клімату та довкілля», який займатиметься закупівлею обладнання та будматеріалів, щоб вивести з-під можливих санкцій США інших підрядників проєкту.

В уряді Німеччини заявили, що не мають стосунку до цієї ініціативи.

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Газопровід, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинено, однак РФ відновила роботи власними силами за згоди німецької сторони.

Цього місяця Державний департамент США повідомив європейським компаніям, які причетні до будівництва Nord Stream 2, про ймовірність нових санкцій.