У Раді Європи засудили страту американки та нагадали США про їхній статус

У Раді Європи засудили застосування смертної кари до жінки у Сполучених Штатах Америки.

Про це написав у Твіттері речник організації Даніель Голтген, повідомляє Укрінформ.

«Рада Європи повторює свою чітку позицію проти смертної кари за будь-яких обставин», - зазначив представник РЄ.

The Council of Europe reiterates its clear position against the #deathpenalty in all circumstances. The #US is an observer state to the Council of Europe. https://t.co/5yfCsxcvYb — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) January 13, 2021

Голтген також нагадав, що США мають статус спостерігача у Раді Європи.

Як повідомлялося, 12 січня у Сполучених Штатах вперше за останні 68 років було страчено жінку. Лізі Монтгомері зробили смертельну ін'єкцію після того, як федеральний суд відхилив її апеляцію на смертний вирок.

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52-річну Монтгомері обвинуватили у жорстокому вбивстві у 2004 році 23-річної жінки, яка була на восьмому місяці вагітності.