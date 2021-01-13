У США вперше за майже 70 років стратили жінку

Лізу Монтгомері, єдину ув'язнену у федеральної камері смертників у США жінку, стратили за вбивство.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Засуджена Ліза Монтгомері була визнана винною у вбивстві вагітної жінки в штаті Міссурі в 2004 році. Лізі зробили смертельну ін'єкцію у в'язниці в Терре-Хот, штат Індіана.

Вона - перша федеральна ув'язнена жінка, страчена урядом США за 67 років. Страта відкладалася двічі: спочатку через пандемію коронавіирусу, а потім за рішенням судді. Останньою жінкою, яку стратили в США в газовій камері в Міссурі в 1953 році, була Бонні Хіді.

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Як повідомлялося, смертна кара застосовується в США в 28 штатах з 50. Вища міра може застосовуватися тільки до злочинців, які скоїли жорстокі вбивства з обтяжуючими обставинами. У липні 2020 року управління в'язниць перейшло на новий протокол з одними ліками для смертельних ін'єкцій, які в останній раз використовувалися в 2003 році.