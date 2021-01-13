Казахстан зареєстрував власну вакцину від коронавірусу

Казахстанська вакцина QazCovid-in отримала тимчасову державну реєстрацію.

Про це повідомив заступник голови Комітету медичного та фармацевтичного контролю МОЗ Казахстану Нурлибек Асилбеков, передає Укрінформ з посиланням на Informburo.kz.

"Надано тимчасову реєстрацію вітчизняній вакцині QazCovid-in, реєстрація видана 31 грудня на дев'ять місяців", - сказав Асилбеков.

Крім того, за його словами, щодо російської вакцини "Супутник V" йдуть підготовчі роботи. "По ньому (препарату - ред.) ще мають представити відповідне реєстраційне досьє і в рамках цієї постанови від 15 грудня можлива реєстрація", - сказав представник МОЗ.

Він додав, що паралельно йдуть переговори щодо вакцин інших компаній.

"Ми розглядаємо можливість отримання не тільки двох вакцин, які ми передбачаємо в першу чергу, а й інших. Тому зараз ведемо переговори з Pfizer, Moderna та іншими компаніями. На сьогодні в переговорах ще не визначений точний обсяг вакцини, яку будемо закуповувати", - сказав Асилбеков.

Постановою уряду Казахстану від 15 грудня 2020 року затверджені Правила тимчасової державної реєстрації вакцин проти коронавірусу, вироблених у РК. У них зазначено перелік документів, необхідних для тимчасової державної реєстрації вакцин, вироблених у Казахстані, в тому числі на основі перенесення повного циклу або частини виробничих і технологічних процесів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 147 869 випадків коронавірусу, зокрема 1 973 447 летальних, одужали 65 983 925 осіб.