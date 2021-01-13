У Фінляндії розробляють COVID-вакцину для тварин

Учені Фінляндії працюють над створенням вакцини, що має захистити від зараження коронавірусом таких тварин, як норки і єнотовидні собаки.

Про це інформує Deutsche Welle з посиланням на Fifur, передає Укрінформ.

Як зазначається, Об'єднання хутрового звірівництва Фінляндії Fifur співпрацює в розробці препарату з дослідницькою групою університету Гельсінкі.

За словами керівниці групи, доцентки Тар'ї Сірон, вірус становить загрозу не тільки для здоров'я людей, тож слід швидко і ефективно запобігти його поширенню серед тварин у сільському господарстві, хутряному звірівництві, а також у тваринному світі Фінляндії.

За даними фінської медіакомпанії YLE, фаза тестування вакцини може тривати кілька місяців.

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На відміну від тваринницьких ферм в інших європейських країнах - зокрема в Данії та Нідерландах - у Фінляндії досі не було виявлено зараження звірів коронавірусом SARS-CoV-2.

Стрімке поширення зараження коронавірусом на тваринницьких фермах Данії змусило данську владу піти на радикальні заходи - з метою недопущення подальшого поширення хвороби було знищено понад 15 мільйонів хутряних звірів, зокрема, норок. Крім того, влада країни заборонила до кінця 2021 року розведення хутряних звірів, нагадує агенція dpa.

Раніше повідомлялося, що уряд Данії наказав знищити 17 млн норок, яких вирощували на фермах у країні, через їх можливе інфікування мутованим коронавірусом. На той момент Данія мала найбільшу індустрію норок у світі.

Після цього ціла низка країн світу — Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та США — повідомили про випадки SARS-CoV-2 серед норок.