Горили в американському зоопарку заразилися коронавірусом

У двох горил у зоопарку у Сан-Дієго діагностували коронавірусну інфекцію, що є першим відомим випадком передачі вірусу людиноподібним мавпам.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі адміністрації зоопарку.

6 січня дві горили почали кашляти, після чого у них запідозрили коронавірус і провели тести. Лабораторія Міністерства сільського господарства США 11 січня підтвердила, що тварини хворі на COVID-19.

Водночас у зоопарку не виключають, що інші горили теж могли заразитися коронавірусом.

Інфіковані горили перебувають на карантині під наглядом працівників зоопарку, вони харчуються і п’ють як зазвичай. Керівництво зоопарку очікує, що мавпи повністю одужають.

Горил міг інфікувати безсимптомний працівник, незважаючи на дотримання усіх рекомендованих заходів безпеки, включаючи протоколи безпеки COVID-19 від Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) та громадської охорони здоров'я округу Сан-Дієго.

Дослідження підтвердили, що деякі примати можуть заражатися SARS-CoV-2, але це перший відомий випадок зараження великих мавп. Не відомо, чи матимуть їхні організми серйозну реакцію на хворобу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше коронавірус підтвердили у великих хижих кішок у зоопарках Бронкса (Нью-Йорк) і Барселони.

Фото: 10news.com