У Мармуровому морі виявили нафтову пляму

У Мармуровому морі, неподалік Стамбула, стався вилив нафти, який був зафіксований безпілотниками біля пляжу Бакиркьой, що на європейській частині мегаполіса.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Turk.

«Розлив нафти, який стався в морі, було виявлено безпілотником з пляжу Бакиркьой», - йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, звідки з’явилася нафтова пляма, за попередніми даними - пальне було злите з кораблів.

Відмічається негативний вплив виливу нафти на екосистему та мешканців моря.

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Як відомо, на початку січня, у період дії у Туреччині комендантської години, під час якої рух через Босфор значно зменшено, у протоці з'явилися дельфіни.

Фото: CNN Turk