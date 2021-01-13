Пелосі оголосила список менеджерів з імпічменту Трампа

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі назвала імена дев'ятьох осіб, призначених менеджерами з імпічменту Дональда Трампа, вони виступатимуть як сторона обвинувачення в Сенаті.

Пелосі оголосила список за день до запланованого голосування статті імпічменту в нижній палаті Конгресу США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Конституційним та патріотичним обов’язком (цих осіб – ред.) є подання справи з імпічменту та усунення президента з посади», - заявила вона.

Призначені менеджери висловлюватимуть аргументи Палати представників під час судового розгляду справи в Сенаті.

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Список конгресменів, представлений Пелосі, очолив демократ Джеймі Раскін, колишній професор конституційного права. До цього переліку також увійшли його однопартійці Діана Дегетте, Девід Сициліні, Хоакін Кастро, Ерік Сволвел, Тед Ліє, Джо Негуз, Маделін Дін і Стейсі Пласкетт.

Водночас Пелосі не вказала, коли Палата представників може надіслати до Сенату статтю про імпічмент після затвердження.

Як повідомляв Укрінформ, демократи в Палаті представників планують уже в середу, 13 січня провести голосування з імпічменту президента Трампа. Для цього їм потрібна проста більшість у нижній палаті Конгресу США.

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