Трюдо провів перестановки в уряді Канади: МЗС очолив колишній астронавт
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади.
“Міністр Гарно принесе із собою досвід, здобутий під час тісної співпраці з міжнародними партнерами над розслідуванням катастрофи літака МАУ рейсу PS752, а також як голова урядового комітету з питань канадсько-американських відносин”, - зазначили в офісі Трюдо.
Гарно був першим канадцем у космосі, а загалом брав участь у трьох космічних польотах. З 2001-го по 2006 рік очолював Канадське аерокосмічне агентство.
Ексглава МЗС Франсуа-Філіп Шампань стане міністром інновацій, науки та промисловості, а посаду міністра транспорту обійме колишній парламентський секретар прем’єр-міністра Омар Альгабра.
Як повідомлялося, Трюдо зробив перестановки в уряді після того, як у відставку через сімейні обставини подав колишній міністр інновацій Навдіп Бейнс.
До цього склад канадського уряду змінювався у серпні, коли з посади міністра фінансів після корупційного скандалу пішов Біл Морно, а його місце посіла Христя Фріланд.
Фото: spaceflight.nasa.gov