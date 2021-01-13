Трюдо провів перестановки в уряді Канади: МЗС очолив колишній астронавт

Глава уряду Канади Джастін Трюдо змінив трьох міністрів, зокрема МЗС очолив Марк Гарно, який раніше обіймав посаду очільника міністерства транспорту.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади.

“Міністр Гарно принесе із собою досвід, здобутий під час тісної співпраці з міжнародними партнерами над розслідуванням катастрофи літака МАУ рейсу PS752, а також як голова урядового комітету з питань канадсько-американських відносин”, - зазначили в офісі Трюдо.

Гарно був першим канадцем у космосі, а загалом брав участь у трьох космічних польотах. З 2001-го по 2006 рік очолював Канадське аерокосмічне агентство.

Ексглава МЗС Франсуа-Філіп Шампань стане міністром інновацій, науки та промисловості, а посаду міністра транспорту обійме колишній парламентський секретар прем’єр-міністра Омар Альгабра.

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Як повідомлялося, Трюдо зробив перестановки в уряді після того, як у відставку через сімейні обставини подав колишній міністр інновацій Навдіп Бейнс.

До цього склад канадського уряду змінювався у серпні, коли з посади міністра фінансів після корупційного скандалу пішов Біл Морно, а його місце посіла Христя Фріланд.

Фото: spaceflight.nasa.gov