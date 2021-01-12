Трамп і Пенс домовилися працювати в інтересах Сполучених Штатів — NBC

Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Майкл Пенс провели бесіду в будівлі Білого дому, за результатами якої зійшлися в думці щодо останніх подій у країні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише NBC News.

“Трамп та Пенс зустрілися увечері понеділка в Овальному кабінеті й провели першу розмову від ранок середи, коли президент неодноразово закликав другого за ієрархією лідера країни зрадити присязі і якимсь чином втрутитися у підрахунок голосів колегії виборців, на що у Пенса не було повноважень”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Пенс жалівся наближеним людям, що “він був хорошим партнером упродовж років”, а президент покинув його через “один дрібний інцидент”.

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В результаті розмови Трамп і Пенс домовилися до закінчення терміну повноважень чинної влади продовжувати працювати в інтересах Сполучених Штатів.

"Вони підтвердили, що ті, хто порушив закон і штурмував Капітолій минулого тижня, не представляють рух "Америка понад усе", підтриманий 75 мільйонами американців", - цитує телеканал співробітника Білого дому.

Очікується, що віцепрезидент повернеться до свого більш-менш звичайного розкладу упродовж останніх днів адміністрації, відвідавши події, покликані промотувати його власні досягнення.

NBC News зауважує, що дії Трампа під час кризи минулого тижня, вірогідно, позбавили його можливості повторно балотуватися на посаду президента у 2024 році, у той час, як Пенс нині вважається одним із вірогідних фаворитів перегонів.

Нагадаємо: під час штурму Капітолія прибічниками Трампа минулого тижня, деякі з них вимагали страти Пенса. Поки віцепрезидент разом із родиною переховувався у бункері, Трамп жодного разу не поцікавився його безпекою та самопочуттям.

“Після понад чотирьох років незмінної лояльності, віцепрезидента Майка Пенса все сильніше турбує те, як завершуються його стосунки із президентом Дональдом Трампом на тлі найбурхливішого періоду діяльності їх адміністрації”, - підсумовується у матеріалі.

Фото: АР