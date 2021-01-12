Трамп і Пенс домовилися працювати в інтересах Сполучених Штатів — NBC

Трамп і Пенс домовилися працювати в інтересах Сполучених Штатів — NBC

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Майкл Пенс провели бесіду в будівлі Білого дому, за результатами якої зійшлися в думці щодо останніх подій у країні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише NBC News.

“Трамп та Пенс зустрілися увечері понеділка в Овальному кабінеті й провели першу розмову від ранок середи, коли президент неодноразово закликав другого за ієрархією лідера країни зрадити присязі і якимсь чином втрутитися у підрахунок голосів колегії виборців, на що у Пенса не було повноважень”, - йдеться у матеріалі.  

Зазначається, що Пенс жалівся наближеним людям, що “він був хорошим партнером упродовж років”, а президент покинув його через “один дрібний інцидент”. 

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В результаті розмови Трамп і Пенс домовилися до закінчення терміну повноважень чинної влади продовжувати працювати в інтересах Сполучених Штатів.

"Вони підтвердили, що ті, хто порушив закон і штурмував Капітолій минулого тижня, не представляють рух "Америка понад усе", підтриманий 75 мільйонами американців", - цитує телеканал співробітника Білого дому.

Очікується, що віцепрезидент повернеться до свого більш-менш звичайного розкладу упродовж останніх днів адміністрації, відвідавши події, покликані промотувати його власні досягнення. 

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NBC News зауважує, що дії Трампа під час кризи минулого тижня, вірогідно, позбавили його можливості повторно балотуватися на посаду президента у 2024 році, у той час, як Пенс нині вважається одним із вірогідних фаворитів перегонів.

Нагадаємо: під час штурму Капітолія прибічниками Трампа минулого тижня, деякі з них вимагали страти Пенса. Поки віцепрезидент разом із родиною переховувався у бункері, Трамп жодного разу не поцікавився його безпекою та самопочуттям.

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“Після понад чотирьох років незмінної лояльності, віцепрезидента Майка Пенса все сильніше турбує те, як завершуються його стосунки із президентом Дональдом Трампом на тлі найбурхливішого періоду діяльності їх адміністрації”, - підсумовується у матеріалі.

Фото: АР

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