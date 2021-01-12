У біографіях Трампа й Пенса на сайті Держдепу скоротили їхні терміни повноважень

В біографію президента США Дональда Трампа й віцепрезидента Майка Пенса на офіційному сайті Державного департаменту США в понеділок були внесені зміни, які вказували, що їхні повноваження завершуються 11 січня.

Як пише американське видання BuzzFeed News, це міг зробити невдоволений співробітник Держдепу, передає Укрінформ.

«Біографія президента була змінена таким чином: «Термін Дональда Трампа завершився 11 січня 2021 року о 19:49:00»,- зазначається в повідомленні.

Біографія віцепрезидента була відредагована так: «Термін Майкла Пенса закінчився 11 січня 2021 року о 19:44:18».

Згодом обидві сторінки були закриті для відвідування.

Зміни на вебсайті Державного департаменту відбулися в день, коли Палата представників США внесла резолюцію про імпічмент Трампа.

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Нагадаємо: демократична більшість в палаті вимагає від віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25 поправку до Конституції, щоби відсторонити Дональда Трампа від посади. В іншому разі демократи готові вже в середу в прискореному порядку голосувати за імпічмент глави Білого дому.