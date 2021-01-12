У біографіях Трампа й Пенса на сайті Держдепу скоротили їхні терміни повноважень
Як пише американське видання BuzzFeed News, це міг зробити невдоволений співробітник Держдепу, передає Укрінформ.
«Біографія президента була змінена таким чином: «Термін Дональда Трампа завершився 11 січня 2021 року о 19:49:00»,- зазначається в повідомленні.
Біографія віцепрезидента була відредагована так: «Термін Майкла Пенса закінчився 11 січня 2021 року о 19:44:18».
Згодом обидві сторінки були закриті для відвідування.
Зміни на вебсайті Державного департаменту відбулися в день, коли Палата представників США внесла резолюцію про імпічмент Трампа.
Нагадаємо: демократична більшість в палаті вимагає від віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25 поправку до Конституції, щоби відсторонити Дональда Трампа від посади. В іншому разі демократи готові вже в середу в прискореному порядку голосувати за імпічмент глави Білого дому.