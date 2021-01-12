Гутерреш вдруге балотуватиметься на пост генсека ООН

Чинний 71-річний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш хоче керувати цією міжнародною організацією ще п’ять років.

Як повідомляє Укрінфорv, про це заявив головний речник Гутерріша Стефан Дуяріч, пише Сіньхуа.

“Генеральний секретар доніс до президента Генасамблеї ООН, що він готовий служити другий термін на посаді генсека, якщо такою буде воля держав-членів”, - сказав Дуяріч.

За словами речника, Гутерреш також повідомив про своє рішення п’ять Постійних членів Ради Безпеки ООН, а також глав регіональних та політичних груп, “аби упевнитися, що всі володіють однаковою інформацією”.

Дуяріч додав, що генсек провів свою різдвяну відпустку у Португалії, де обговорив свій можливий другий мандат із родиною.

Нагадаємо: Гутерреш став дев’ятим генсеком ООН, змінивши 1 січня 2017 року на цьому посту Пан Гі Муна. До того Гутерреш десять років був Верховним комісаром Агентства ООН з питань біженців, а між 1995 і 2002 роками працював прем’єр-міністром Португалії.

Фото: UN Photo/Cia Pak