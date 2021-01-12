В Іспанії після негоди закликають людей без потреби не виходити з дому

Уряд Іспанії, де упродовж 8-9 січня вирувала негода з аномальним снігопадом, закликає людей не виходити з домівок без нагальної потреби та уникати нетермінових поїздок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

Шторм "Філомена" приніс до Іспанії найсильніший снігопад протягом останніх десятиліть та призвів до загибелі чотирьох осіб.

Вулиці Мадрида та багатьох інших міст, як і міжміські автошляхи, досі продовжують розчищувати від снігових заметів.

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Як зазначає агенція Reuters, мешканці Мадриду, де пройшов найсильніший снігопад упродовж щонайменше 5 років, допомагають поліціянтам розчищати дороги за допомогою підручних засобів. Аномальна для країни хвиля холоду з температурою до -10 градусів Цельсія в центральній Іспанії триватиме до четверга, повідомило іспанське метеорологічне агентство Aemet.

"Необхідно відтермінувати будь-які переміщення, яких можливо уникнути, з міркувань безпеки та щоб не переривати роботу дорожніх служб... Зараз найголовніше — забезпечити функціонування базових послуг та критичної інфраструктури", - зазначив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка.

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"Ситуацію ускладнює зниження температури, на шляхах формується крига. Тож ми радимо утриматися від використання транспорту та навіть виходу з оселі, тому що крига створює додаткові ризики", - зазначила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Як повідомлялося, шторм «Філомена» приніс потужні снігопади у Мадрид, а також на значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча.

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У зв'язку зі снігопадами у Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Це зроблено вперше з 2007 року, коли, власне й було запроваджено відповідну систему градації.

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