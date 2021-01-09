Столиця Іспанії потерпає від найбільших за десятиліття снігопадів

Шторм «Філомена» приніс потужні снігопади у Мадрид, а також на значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У звязку зі снігопадами у Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Це зроблено вперше з 2007 року, коли, власне, було запроваджено відповідну систему градації.

За словами представника іспанської метеорологічної служби Рубена Дель Кампо, очікується, що снігопад буде найбільшим для регіону з початку 21-го сторіччя.

Зазначається, що шторм «Філомена» прийшов до Іспанії спочатку на Канарські острови. Там було зафіксовані сильні пориви вітру й дощі. У Гран-Канарії пором із 59 пасажирами сів на мілину, коли намагався зайти до порту.

Як повідомляв Укрінформ, через сніговий шторм приблизно 90 автомобілів застрягли на трасі біля узбережжя моря на заході Японії.