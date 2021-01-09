В Іспанії зросла кількість загиблих унаслідок шторму Філомена

Кількість загиблих унаслідок шторму Філомена, що спричинив транспортний хаос по всій Іспанії, зросла до чотирьох осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Згідно з даними місцевої влади, чоловік та жінка, які їхали на власному авто, потонули після того, як річка вийшла з берегів поблизу Малаги, що на півдні Іспанії, а двоє бездомних людей замерли до смерті, один у Мадриді, а інший у місті Калатаюд на сході країни.

Як повідомлялося, шторм Філомена приніс потужні снігопади у Мадрид, а також на значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча.

У зв'язку зі снігопадами у Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Це зроблено вперше з 2007 року, коли, власне, було запроваджено відповідну систему градації.

За словами представника іспанської метеорологічної служби Рубена Дель Кампо, очікується, що снігопад буде найбільшим для регіону з початку 21-го сторіччя.

Фото: АА