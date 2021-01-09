Шторм Філомена влаштував хаос по всій Іспанії, є загиблі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Жінка загинула після того, як опинилася у пастці у власному автомобілі, поблизу Малаги, що на півдні Іспанії, а бездомний замерз у місті Калатаюд на сході країни.
"Уникаймо поїздок та виконуймо вказівки аварійних служб", - закликав громадян прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Як повідомлялося, шторм Філомена приніс потужні снігопади у Мадрид, а також на значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча.
У зв'язку зі снігопадами у Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Це зроблено вперше з 2007 року, коли, власне, було запроваджено відповідну систему градації.
За словами представника іспанської метеорологічної служби Рубена Дель Кампо, очікується, що снігопад буде найбільшим для регіону з початку 21-го сторіччя.