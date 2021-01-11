ДТП з військовими автобусами у Підмосков’ї: кількість постраждалих зросла до 50

Число постраждалих в аварії в Підмосков'ї російських військовослужбовців досягло 50-ти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело.

За інформацією співрозмовника, у військових автобусах, в які врізалась вантажівка, перебували солдати строкової служби та чотири офіцери.

У той же час в Міноборони РФ пояснили, що, за попередніми даними, водій цивільного великовантажного автомобіля, що слідував в попутному напрямку, "не впорався з керуванням і в'їхав в один з автобусів ПАЗ військової автоколони, які перевозили особовий склад".

В Міноборони РФ підтвердили загибель в ДТП чотирьох військових. Там повідомили, що військовослужбовці, які отримали травми, доставлені до лікувального закладу.

Як повідомлялося, ДТП сталося 11 січня у Підмосков'ї на Новоризькому шосе при повороті на село Глухово.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 15-ти постраждалих в аварії.