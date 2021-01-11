У Підмосков'ї самоскид протаранив колону військових автобусів, є загиблі

У Росії самоскид врізався в колону військових автобусів на Новоризькому шосе Московської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело.

За його словами, за попередньою версією, винуватцем аварії став водій вантажівки.

«Він не зміг утримати машину і буквально протаранив колону з чотирьох військових автобусів», - зазначило джерело.

Число постраждалих в результаті зіткнення вантажівки з російськими військовими автобусами збільшилося до 15 осіб, загиблих - до 4, повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело.

«Четверо загиблих і до 15 постраждалих», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, трагедія сталася в момент, коли військова автоколона зупинилася через несправність ведучого автобуса.

«Відбулася поломка першого з автобусів у колоні. В цей момент в колону в'їхала вантажівка "Сканія" під керуванням 36-річного жителя Володимирській області », - пояснює джерело.

В Міноборони Росії підтвердили загибель в ДТП чотирьох військових. Там повідомили, що військовослужбовців, які отримали травми, доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.