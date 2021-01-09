На Хмельниччині зіткнулися Volkswagen і Chevrolet, серед постраждалих - дитина

На Хмельниччині унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало шестеро людей, у тому числі п'ятирічна дитина.

Про це повідомляє обласна поліція, передає Укрінформ.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася 8 січня поблизу села Окіп Білогірського району. На автодорозі сполученням Кременець - Біла Церква зіткнулись автомобілі Volkswagen Tiguan під керуванням 42-річної жительки Черкас та автомобіль Chevrolet Cruze під керуванням 26-річного мешканця Київської області.

"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій Volkswagen Tiguan та двоє її пасажирів, серед яких п’ятирічний хлопчик та 44-річний чоловік. Також травми дістав водій Chevrolet Cruze та двоє його пасажирок 1994 і 1995 років народження, мешканки Житомирської області", - зазначають у поліції.

Усі потерпілі госпіталізовані.

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Слідчі з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Як повідомлялося, 7 січня на Хмельниччині у ДТП загинуло подружжя і травмувалася їхня неповнолітня донька.

Фото: hm.npu.gov.ua