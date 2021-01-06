В Одесі ввечері 5 січня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції.

«В автопригоді, що сталася на перехресті вулиць М'ясоїдівської та Розумовської, є загиблі та постраждалі, наразі їх кількість встановлюється», – мовиться у повідомленні.

У масштабній автотрощі в Одесі загинули двоє осіб // Фото: Нацполіція

Там також додали, що в результаті зіткнення транспортних засобів один з них зайнявся.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Портофранківського відділення поліції, патрульні, рятувальники та «швидка». Деталі ДТП встановлюються.

За даними місцевого видання «Думская», аварію спровокував вуличний "гонщик".

«Дрифтер розігнався і хотів зайти в занос на перехресті, але неправильно оцінив дорожню обстановку і влетів в кілька автомобілів», – повідомляє видання.

За даними журналістів, у ДТП загинули двоє людей, кількість постраждалих уточнюється.

Як раніше повідомляло агентство, в Одесі автомобіль протаранив McDonald's.