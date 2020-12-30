В Одесі автомобіль протаранив McDonald's: є постраждалі

У Одесі на проспекті Шевченка легковий автомобіль Nissan виїхав за межі проїзної частини та протаранив літній майданчик ресторану McDonald's.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання "Думская".

Зазначається, що авто знесло огорожу ресторану та пошкодило столи та сидіння на майданчику.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала дівчина, її доправили у лікарню.

Медична допомога знадобилась і водію автомобіля, його теж госпіталізували.

На місці працює поліція. Обставини ДТП з'ясовуються.

Фото, відео: Думская