Фургон збив підлітків на Житомирщині, є загиблий

У смт Білокоровичі Олевського району Житомирщини водій збив на смерть 13-річного хлопця і травмував його 15-річного товариша.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Попередньо, близько 22:20 по вул. Гагаріна селища водій «Фіат Добло Максі», рухаючись у напрямку виїзду з населеного пункту до автодороги Київ-Ковель, у темряві на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на групу підлітків», - ідеться у повідомленні.

У результаті ДТП 13-річний хлопець, житель смт Білокоровичів, від отриманих травм помер на місці пригоди. 15-річного хлопця госпіталізували з попереднім діагнозом відкритий перелом ноги.

31-річного водія доставили до медичної установи для перевірки на вживання алкоголю. За зовнішніми ознаками, чоловік перебував у стані сп’яніння.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Як повідомляв Укрінформ, у ДТП, що трапилася біля села Парипси Попільнянського району Житомирщини, автівка врізалася у дерево, загинули троє чоловіків.

Фото: zt.npu.gov.ua