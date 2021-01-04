На Одещині затримали водія, який намагався втекти з тілом збитого велосипедиста

Поліцейські Одеської області розслідують обставини ДТП у селищі Велика Михайлівка, внаслідок якої загинув 33-річний велосипедист.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, 30-річний водій Mercedes, не обравши безпечної швидкості, скоїв зіткнення з велосипедом, який рухався у попутному напрямку.

«Внаслідок ДТП постраждалий загинув, а кермувальник автомобіля, аби приховати злочин, поклав загиблого у багажник і намагався з місця події втекти. Проте за півтора кілометра потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК. Тривають слідчі дії.