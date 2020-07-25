Велосипедисти перекрили Хрещатик, нагадуючи про свої права
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Учасники акції закликали впроваджувати європейські норми та закони для безпечного пересування велосипедистів містом. Серед їхніх вимог: дотримання 1,5 метра інтервалу при випередженні велосипедиста; офіційний дозвіл на їзду в парах; посилення відповідальності за скоєння ДТП з велосипедистами; врахування думки велосипедистів при облаштуванні центральної вулиці міста – Хрещатика.Мітинг за права велосипедистів у Києві / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
Зазначається, що Київ - велосипедна столиця, і ці вимоги мають в першу чергу почути міська влада та Верховна Рада.
«Ми закликаємо приєднатись всіх, кому не байдужа доля велоспорту, всіх хто тренується, пересувається, або хоче безпечно їхати містом та дорогами на екологічному й здоровому транспорті!», - наголосили організатори акції.