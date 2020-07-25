Велосипедисти перекрили Хрещатик, нагадуючи про свої права

Велосипедисти перекрили Хрещатик, нагадуючи про свої права

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Укрінформ
У центрі Києва відбулася акція велосипедистів – аби привернути увагу до  свавілля на дорогах, вони на три хвилини перекрили Хрещатик  та провели імітацію ДТП.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції закликали впроваджувати європейські норми та закони для безпечного пересування велосипедистів містом. Серед їхніх вимог: дотримання 1,5 метра інтервалу при випередженні велосипедиста; офіційний дозвіл на їзду в парах; посилення відповідальності за скоєння ДТП з велосипедистами; врахування думки велосипедистів при облаштуванні центральної вулиці міста – Хрещатика.

Мітинг за права велосипедистів у Києві / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Зазначається, що Київ - велосипедна столиця, і ці вимоги мають в першу чергу почути міська влада та Верховна Рада.

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«Ми закликаємо приєднатись всіх, кому не байдужа доля велоспорту, всіх хто тренується, пересувається, або хоче безпечно їхати містом та дорогами на екологічному й здоровому транспорті!», - наголосили організатори акції.

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