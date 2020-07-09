У Києві облаштовують безпечні дороги до шкіл, переходи та велодоріжки

У Києві в рамках підготовки до нового навчального року 2020-2021 реалізують програму «Безпечна дорога до школи».

Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба міської влади.

"Щоб батьки зі спокійним серцем відправляли дітей до школи, у рамках підготовки до нового навчального року 2020-2021 реалізуємо програму «Безпечна дорога до школи». 195 навчальних закладів у рамках цієї програми стануть безпечнішими з погляду дорожньо-транспортної інфраструктури – біля них будуть влаштовані пристрої примусового зниження швидкості, острівці безпеки, відремонтовано асфальтне покриття, відновлена дорожня розмітка, замінені дорожні знаки, влаштовано тактильну плитку для людей з вадами зору. На кінець червня роботи завершені вже біля 76 навчальних закладів, 43 – наразі в роботі», – зазначив Густєлєв.

За його словами, безпечнішими для пішоходів стали 13 вулиць Києва, де упродовж останніх 3-х місяців були влаштовані острівці безпеки. Невдовзі будуть завершені роботи на розі вул. Академіка Єфремова та пров. Осіннього у Святошинському районі.

Крім цього, комфортнішими для перетину пішоходів, особливо людей похилого віку, родин із маленькими дітьми, стали численні наземні переходи, на яких влаштовано 188 понижень.

За його словами, у столиці вже завершені роботи з реконструкції та капітального ремонту 5 об’єктів – вулиць Покровської, Пушкінської, Туполєва, Микільсько-Ботанічнoї та Академіка Заболотного.

Середнім ремонтом суцільним покриттям відновлено покриття 33-х вулиць та 10 штучних споруд. Зокрема, вулиці: Золотоворітська, Тростянецька, Радунська, Березняківська, Архипенка, Бастіонна, Шота Руставелі, Червонопільська, Генерала Наумова, Інженерна, просп. Миру тощо.

Поступово розвивається велоінфраструктура: вулиці Пушкінська, Рейтарська, Золотоворітська, Заболотного, Ярославів Вал, Туполєва, В’ячеслава Липинського, Ольгинська, Заньковецької, пров. Володимирський, б-р Тараса Шевченка, просп. Палладіна.

Завершуються роботи з улаштування велоз’ïзду з мосту Метро на Набережне шосе.

Для зручності велосипедистів розпочато влаштування велопарковок біля станцій метро, парків, медичних та соціальних закладів, адміністративних установ тощо.

За словами Густєлєва, у II півріччі 2020 року продовжуватимуться роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту проспектів Степана Бандери та Любомира Гузара, вул. Борщагівської, Подільського мостового переходу, Шулявського та Борщагівського шляхопроводів, комплексу шляхопроводів на перетині вул. Богатирської та просп. Степана Бандери i вул. Богатирської та просп. Оболонського, пішохідних мостів біля вул. Миколи Василенка та кінотеатру «Лейпциг».

До 117 зросте кількість вулиць та штучних споруд, відремонтованих середнім ремонтом, серед яких вулиці: Грінченка, Бориса Гмирі, Братиславська, Пухівська, Оболонська, Якуба Колоса, Івана Франка, просп. Рокоссовського тощо.

Також до кінця року планується облаштувати велосмуги на проспектах Любомира Гузара та Степана Бандери, вул. Івана Франка, Городецького, Бастіонній та інших. Буде суттєво збільшена кількість велопарковок, зручних понижень на наземних пішохідних переходах тощо.