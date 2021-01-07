На Хмельниччині у ДТП загинуло подружжя, постраждала дитина
Укрінформ
Слідчі відділу розслідування ДТП слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди у Теофіпольському районі, у якій загинуло подружжя і травмувалася їхня неповнолітня дитина.
Про це повідомляє поліція Хмельницької області у Фейсбуці.
Трагедія сталася вранці на Різдво. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням Кам’янець-Подільський — Білогір‘я, поблизу смт. Базалія, зіткнулися два легкові автомобілі — ВАЗ-2109 та SKODA Octavia.
В результаті ДТП загинула пасажирка ВАЗу, яка сиділа на передньому сидінні. Водій ВАЗу помер дорогою до лікарні. Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами.
На місце події виїхала слідча група з відділу розслідування ДТП, яка з’ясовує причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Фото: Поліція Хмельницької області