На Хмельниччині у ДТП загинуло подружжя, постраждала дитина

Слідчі відділу розслідування ДТП слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди у Теофіпольському районі, у якій загинуло подружжя і травмувалася їхня неповнолітня дитина.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області у Фейсбуці.

Трагедія сталася вранці на Різдво. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням Кам’янець-Подільський — Білогір‘я, поблизу смт. Базалія, зіткнулися два легкові автомобілі — ВАЗ-2109 та SKODA Octavia.

В результаті ДТП загинула пасажирка ВАЗу, яка сиділа на передньому сидінні. Водій ВАЗу помер дорогою до лікарні. Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами.

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На місце події виїхала слідча група з відділу розслідування ДТП, яка з’ясовує причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: Поліція Хмельницької області