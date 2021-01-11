Ердоган відмовився від WhatsApp через обмін даними з Facebook

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відмовився від користування WhatsApp через зміну політики конфіденційності компанії.

Звернення турецького лідера поширив голова офісу цифрової трансформації адміністрації президента Алі Таха Коч у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

«Ми разом мусимо боротися проти цифрового фашизму та знайти вихід з цієї ситуації», - сказав Ердоган.

Водночас Алі Таха Коч закликав громадян переходити на національне програмне забезпечення.

«Наші BİP та Dedi кращі за їхні закордонні аналоги. Ми закликаємо всіх наших громадян використовувати вітчизняний продукт», - написав він.

Про перехід в інші комунікатори вже повідомили Міноборони, кілька великих компаній, відомі в Туреччині у різних сферах люди, засоби масової інформації, пересічні громадяни. У соцмережах поширюється кілька хештегів із закликом відмовитися від WhatsApp.

Компанія WhatsApp 4 січня оновила політику конфіденційності та надала користувачам час для її прийняття до 8 лютого. Зокрема, йдеться про обмін інформацією WhatsApp з Facebook, яка володіє контрольним пакетом акцій оператора цього месенджера.