Дуров каже, що користувачі з WhatApp масово переходять у Telegram

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров повідомив про те, що тенденція переходу користувачів з месенджера WhatsApp до конкурента Telegram помітно посилилася.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Standard.

Причиною цього, з точки зору Дурова, стала недавня зміна WhatsApp своєї політики конфіденційності, згідно з якою, особисті дані користувачів тепер будуть передаватися його материнської компанії Facebook.

"Уявіть, що десятки співробітників працюють саме на цьому напрямі. Я радий заощадити Facebook десятки мільйонів доларів і безкоштовно роздати нашу таємницю: поважайте своїх користувачів", - сказав він.

Читайте також: WhatsApp передаватиме Facebook персональні дані користувачів

Дуров каже, що мільйони людей обурені останніми змінами умов користування месенджером WhatsApp, згідно з якими тепер користувачі повинні передавати всі свої дані в рекламний відділ Facebook.

Оскільки WhatsApp змушує користувачів або давати згоду на обмін даними з Facebook, або втрачати свої облікові записи після 8 лютого, Дуров заявив, що не дивно, що перетік користувачів з WhatsApp на Telegram, який триває вже декілька років, тепер пришвидшився.

"Ми вважаємо, що люди досить розумні, щоб вибрати те, що найкраще для них. І, судячи з півмільярда осіб, які користуються Telegram, це переконання є виправданим", - сказав Дуров.

Як раніше повідомляло агентство, месенджер WhatsApp повідомив користувачів, що передаватиме їхні персональні дані компанії Facebook. Передавати будуть реєстраційні дані акаунту, зокрема, номер телефону, дані про транзакції, про взаємодію з іншими користувачами, інформацію про пристрій, IP-адресу тощо.