WhatsApp передаватиме Facebook персональні дані користувачів
Про це йдеться в оновленій угоді користувача, передає Укрінформ.
«Як частина компаній Facebook, WhatsApp отримує інформацію від інших компаній Facebook і ділиться нею. Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримуємо від них, а вони можуть використовувати інформацію, якою з ними ділимося ми», — йдеться в повідомленні.
Передавати WhatsApp може реєстраційні дані акаунту, зокрема, номер телефону, дані про транзакції, про взаємодію з іншими користувачами, інформацію про пристрій, IP-адресу тощо.
Користувачі мають погодитись на нову угоду користувача до 8 лютого, інакше WhatsApp просто припинить у них працювати.
Як раніше повідомляло агентство, з 1 січня месенджер WhatsApp через новий апдейт припинив працювати на мільйонах застарілих смартфонів та iPhone.