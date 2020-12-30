WhatsApp із січня припинить працювати на мільйонах смартфонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.
Оновлений додаток не зможе більше працювати на застарілих пристроях.
WhatsApp припинить працювати на iPhone з операційною системою, старішою за iOS 9, а для смартфонів з операційною системою (ОС) Android це стосується пристроїв з ОС, старішою за Android 4.0.3.
При цьому власники iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6 та iPhone 6S, які були представлені до випуску iOS 9, ще зможуть оновити операційну систему.
Зміна не торкнеться більшості із двох мільярдів користувачів WhatsApp у світі, проте декільком мільйонам користувачів все ж доведеться змінити телефон заради користування WhatsApp.
Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня WhatsApp оновив свій додаток, додавши декілька цікавих функцій.