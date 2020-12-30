WhatsApp із січня припинить працювати на мільйонах смартфонів

З 1 січня месенджер WhatsApp через новий апдейт припинить працювати на мільйонах застарілих смартфонів та iPhone.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Оновлений додаток не зможе більше працювати на застарілих пристроях.

WhatsApp припинить працювати на iPhone з операційною системою, старішою за iOS 9, а для смартфонів з операційною системою (ОС) Android це стосується пристроїв з ОС, старішою за Android 4.0.3.

При цьому власники iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6 та iPhone 6S, які були представлені до випуску iOS 9, ще зможуть оновити операційну систему.

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Зміна не торкнеться більшості із двох мільярдів користувачів WhatsApp у світі, проте декільком мільйонам користувачів все ж доведеться змінити телефон заради користування WhatsApp.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня WhatsApp оновив свій додаток, додавши декілька цікавих функцій.