Facebook через суд можуть змусити продати Instagram і WhatsApp
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що компанію звинувачують у скуповуванні конкурентів, приділяючи особливу увагу попереднім придбанням - додатка для обміну фотографіями Instagram за $1 мільярд у 2012 році та додатка для обміну повідомленнями WhatsApp за $19 мільярдів у 2014 році.
«Протягом майже десяти років Facebook використовував своє панування і монопольну владу, щоб знищити більш дрібних суперників, придушити конкуренцію, і все це за рахунок звичайних користувачів», - сказала генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс від імені коаліції 46 штатів.
Водночас штати Колумбія і Алабама, Джорджія, Південна Кароліна і Південна Дакота в позові участь не брали.
Як повідомлялося, у липні 2019 року стало американська влада почала масштабне розслідування щодо компаній Amazon, Facebook, Google і Apple для перевірки можливих порушень ними антимонопольного законодавства.
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