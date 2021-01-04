У Telegram стався глобальний збій, який відчули і в Україні

У роботі Telegram стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів не можуть підключитися до месенджера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

Найбільше скарг надходить на неможливість підключення до месенджера (81%) та проблеми з відправленням повідомлень (18%).

Зазначається, що збій стався, зокрема, в Україні, Білорусі, Росії, Німеччині, Чехії, Словаччині, Франції, Молдові та інших країнах. Серед українських міст скарги висловлюють користувачі у Києві, Харкові, Одесі та інших містах.

Станом на 14:07 про скарги повідомили понад 10 тисяч разів.

У компанії поки що не коментують інцидент.