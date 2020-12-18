Збій у роботі Інстаграму «зачепив» кілька українських міст

Збій у роботі Інстаграму «зачепив» кілька українських міст

Укрінформ
У соціальній мережі Інстаграм стався глобальний збій, який відчули і в Україні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

58% користувачів не можуть увійти у свій аккаунт, у 29% не виходить завантажити фото, а у 11% - увійти вебсторінку соцмережі.

Збої зафіксовані у європейських країнах, а також в декількох українських містах.

У компанії поки не прокоментували проблеми.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня у Telegram стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів не могли підключитися до месенджера.

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