Збій у роботі Інстаграму «зачепив» кілька українських міст

У соціальній мережі Інстаграм стався глобальний збій, який відчули і в Україні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

58% користувачів не можуть увійти у свій аккаунт, у 29% не виходить завантажити фото, а у 11% - увійти вебсторінку соцмережі.

Збої зафіксовані у європейських країнах, а також в декількох українських містах.

У компанії поки не прокоментували проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня у Telegram стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів не могли підключитися до месенджера.