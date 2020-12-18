Збій у роботі Інстаграму «зачепив» кілька українських міст
Укрінформ
У соціальній мережі Інстаграм стався глобальний збій, який відчули і в Україні.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.
58% користувачів не можуть увійти у свій аккаунт, у 29% не виходить завантажити фото, а у 11% - увійти вебсторінку соцмережі.
Збої зафіксовані у європейських країнах, а також в декількох українських містах.
У компанії поки не прокоментували проблеми.
Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня у Telegram стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів не могли підключитися до месенджера.